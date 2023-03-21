Karahindiba bitkisi karaciğer yağlanmasına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Karahindiba bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hindiba Otu karaciğer sağlığını olumlu etkileyen bitkiler arasındadır. Karaciğerin daha düzenli biçimde çalışmasını sağlayarak, sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu sayede karaciğer yağlanmasına iyi gelir.

KARAHİNDİBA NEDİR?

Karahindiba; her ne kadar ismi kara olsa da aslında yaprakları yeşil ve çiçeği sarı bir bitkidir. Nisan ve mayıs aylarında yetişen bu bitki; radika, acıgünek ya da güneyik gibi isimlerle de anılır. Papatyaya benzeyen yapısı ile dikkat çeken karahindiba, şifa kaynağı içeriği ile pek çok hastalığa iyi gelir. Dünyanın birçok yerinde yetiştirilebilen bu bitki, yüksek oranda potasyum ile A ve C vitamini içerir.

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Yatıştırıcı özelliği bulunan karahindiba çayı, depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.

-Sindirim sistemini düzenler ve iştah açıcı özelliklere sahiptir.

-Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratan bir yapıya da sahiptir. Boşaltım sistemi üzerinde -iyileştirici etkileri vardır.

-Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

-Kan şekerini dengede tutarak şeker hastalığı tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.

-Kolestrolü dengeler.

-Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarında karahindiba bitkisinden faydalanılabilir.

-Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi önemli hastalıklarda da kullanım için idealdir.

-Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklarda yarar sağlar.

-Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya da yardımcı olur.

-Kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL YAPILIR VE FAYDALARI NELERDİR?

Karahindiba çayı özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılan bir çaydır. Ancak dilerseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü, yine aynı ölçekte karahindiba yaprağı ve 4 su bardağı su, karahindiba çayını hazırlamanız için yeterlidir.

Önce 4 su bardağı su ile karahindiba kökü 20 dakika civarında kaynatılır.

Ardından bu kaynayan karışım karahindiba yapraklarının üzerine dökülür ve ağzı kapatılarak 15 dakika demlenir.

Sonrasında ise içilmeye hazırdır. Dilerseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz.