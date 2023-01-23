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Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin konuştu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:48
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Karamollaoğlu: Açıklama 30 Ocak'ta olmayacak

Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Şuurlu Öğretmenler Derneğinin (ÖĞ-DER) düzenlediği toplantıya katıldı.

"30 OCAK'TA OLMAYACAK"

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" ifadelerini kullandı. 

"SEÇİLEBİLİR OLMA İHTİMALİ YÜKSEK OLACAK"

Karamollaoğlu, 'Saadet Partisinin aday kriteri nelerdir?' sorusuna ise, "Bizim için söylediğimiz bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak" cevabını verdi.

Karamollaoğlu ayrıca 'İlk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz?' sorusu üzerine de "Aslında bekliyoruz. Anketlerde öyle bir ihtimal güçlü olarak gözüküyor. Ama yüzde 100 bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: DHA)

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