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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu yüzde 99 kazanır

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, aday olursa Kılıçdaroğlu'nun yüzde 99 kazanacağını söyledi. Karamollaoğlu, Millet İttifakı olarak adaylarının yüzde 99 kazanacağını belirtirken "Kim aday olursa olsun kazanır" dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:10
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Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu yüzde 99 kazanır

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu yüzde 99 kazanır
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV yayınında konuştu. Karamollaoğlu, millet ittifakının adayıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. "Bu işin zamanı geldi, aday en kısa zamanda açıklanacak" dedi. Sözlerinin satır araları ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını destekler nitelikteydi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

YÜZDE 99 KILIÇDAROĞLU KAZANIR

“Binde 1 ihtimal her zaman bırakırsınız bir kenara yüzde 99. Altılı masanın gösterdiği aday kazanır. (O isim mesela Kemal Kılıçdaroğlu olursa) Elbette kim olursa olsun mühim olanın bu kanaatin pekişmesidir. Herkeste 'Evet falanca şahıs aday olduğu takdirde bunun kazanma şansı diğerlerine nazaran daha yüksektir' kanaate hakim olacak. Biz öyle bir tarih kesin olarak belirlemedik. Ama büyük ihtimalle 13 Şubat'ta belli olabilir. Ama bu demek değildir ki 13 Şubat'ta olmazsa bilmem 13 Mart'ta olur. Yok. Bu işin zamanı geldi. En kısa zamanda açıklama yapılacak. Onun için kimsenin tereddüdü olmasın.

KILIÇDAROĞLU DEVRİM YAPTI

Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarında da bir devrim yaptı. Onu da görelim. Yani bazı ciddi değişiklikler yaptı. Söylemlerinde değişiklikler oldu. Bizim Kudüs'le ilgili yapılan toplantılarımıza geldi, katıldı. Erbakan Hocamızı anma toplantılarına geldi, katıldı. Ve yaptığı konuşmaların hepsi de bizim tabanımızda da Türkiye'de de genelde makul karşılandı. Yani bunun da bilinmesinde fayda var.”

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Uzay Fenercioğlu
1.02.2023 17:02
Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu, Birleştirici Güç Kemal Kılıçdaroğlu kazanır diyorsa, mutlaka kazanır. Halk kazanır, ülke kazanır. Milli Mutabakat ile Millet kazanır.  
 
a.
1.02.2023 17:00
Yav hehe nikli arkadaş IQ'nun birimini biliyormusun?  
 
Haluk Kul
1.02.2023 16:59
Yav hehe adlı kişi kesin ya MHP li yada AKP li  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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