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  • Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı

Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çarpıcı sözlerle söyledi. Yavaş, adaylık konusunda Kılıçdaroğlu’nun asla önüne geçmeyeceğini söyledi. Yavaş’ın sözlerini Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur paylaştı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:15
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Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
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6’lı masada Cumhurbaşkanı adayının şubat ayında açıklanması beklenirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş olası adaylar arasında gösteriliyor. Bu 3 aday arasında ise en önde olan tarafın Kılıçdaroğlu olduğu belirtiliyor.

OĞUZHAN UĞUR PAYLAŞTI

BabalaTV sahibi Oğuzhan Uğur kendisine ait sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözleri paylaştı.

‘ASLA ÖNÜNE GEÇMEM…’

“Mansur Beye ‘aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?’ diye sorduğumda bana, ‘Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o’ demişti” ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur, şöyle devam etti:

“Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim.”

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zonguldak
23.01.2023 10:22
sokak sn.yavaşı istiyor verin yetkiyi ezsin geçsin daha ne bekliyonuz.  
 
İMKANSIZ
23.01.2023 10:19
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday yapılmalı başka adaylarla seçim imkansız  
 
Golge
23.01.2023 10:07
Mansur yavas tek kazanacak aday gerisi ancak erdoganı kazandırır nokta.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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