Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın seçim stratejisini değerlendirdi: Bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor, 2-3 kişi konuşur ya…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mayıs ayında muhalefetin kaybettiği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

TV5 canlı yayınına katılan Karamollaoğlu, Millet İttifakı'ndaki 6 parti olarak hedeflerine ulaşamadıklarını ve bu sonuçta kendi hatalarının da etkili olduğunu belirtti.

“YÜZDE 56'YI YAKALAMA ŞANSIMIZ VARDI”

"Seçimlerde istediğimiz neticeyi alamadık. Bizim ümidimiz Meclis'te çoğunluğu sağlamaktı, sağlayamadık" diyen Karamollaoğlu, "Yaklaşık 1 ay öncesine kadar, politikalar öyle gösteriyordu ki, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı. Fakat son zamanlardaki karışıklık..." ifadelerini kullandı.

“DAHA DİSİPLİNLİ MİTİNGLER YAPMALIYDIK”

6 parti genel başkanının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Tüm genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldular. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama biz bir mitinge gidiyoruz, 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi, 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu? Onun için eksikliklerimiz, yanlışlarımız oldu. Böyle bir neticeyle karşılaştık."

“KENDİ İÇLERİNDEKİ KAVGA CHP'YE ZARAR VERİYOR”

Yerel seçimler yaklaşırken, CHP içindeki tartışmaların CHP'ye zarar verdiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Seçime giderken, bütün muhalefet partileri için söylüyorum, daha sağduyuyla hareket etmeleri icap eder. Başta elbette ana muhalefet partisinin. Ama kendi içlerindeki kavga, kendilerine zarar veriyor" dedi.