Karamollaoğlu’ndan Altılı Masa ve Akşener açıklaması

Temel Karamollaoğlu, hem Altılı Masa’ya dair hem de Merak Akşener’le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu’ndan Altılı Masa ve Akşener açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de Gündem Özel programına konuk oldu.

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya dair “Bundan sonra size hayatta başarılar” sözlerini değerlendirerek açıklamalar yaptı.

Altılı masa ittifakının son bulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir” dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Ben Sayın Akşener’in cümlelerini yorumlama yetkisine sahip değilim. Sayın Akşener’i kongreden sonra da aradım. Tebrik ettim… Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Biz, altı sene önce de ittifak yaptık. Ne için? Referandumda millet bu yeni sisteme hayır desin diye…”

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“BU İTTİFAK BİTTİ”

“Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirimizle görüşürüz.”

“MAHALLİ SEÇİMLERDE ANLAŞMALAR YAPILABİLİR”

Yerel seçimde ittifak olup olmayacağına dair ise Karamollaoğlu, “Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum” dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 3. Olağan Kurultayı’nda tarihi bir konuşma yaptı. Akşener, CHP’den 15 milletvekili istemesinin en büyük pişmanlığı olduğunu belirterek seçimde kendisi için ‘Çalışmadı’ diyenlere sert yanıt verdi. Akşener, yeni bir siyaset zemini kurarak yeni bir yol açacaklarını söyledi.

“SİZE HAYATTA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi. Pek çok sebep sayılabilir. Önemlin olan bundan ders çıkarmaktır. 1 ay boyunca konuşmadım ve izledim. Önce sayın Kılıçdaroğlu’nun üzerine yürüdüler sonra baktılar ipin ucu kaçtı birden bire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. 45 ilde sadece kendi seçmenimizin olduğu mitingler yaptık. Teşkilatlarımız İYİ Parti’ye ve sayın Kılıçdaroğlu’na 1 oy istedi. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." ifadelerin kullandı.

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