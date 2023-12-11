Karanfilli su içenler neler hissediyor

KARANFİLLİ SUYUN YARARLARI



Boğaz enfeksiyonuna doğal ilaçtır.

Ağız kokusunu giderir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Diş etlerini güçlendirir.

İdrar söktürücüdür.

Stres ve kaygıyı azaltır.

İçme suyunuza ekleyeceğiniz birkaç adet karanfil sağlığınıza adeta şifa veriyor.



Karanfilli su idrar söktürücü özelliği sayesinde, idrar yolları enfeksiyonunu ortadan kaldırıyor.



Karanfilli su içmenin faydaları arasında stresi yok etmesi de bulunuyor..

Karanfil, mikroplarla savaşan özellikte olan bir bitki olduğu için boğaz enfeksiyonlarında tam bir doğal ilaç.



Karanfilli su vücuttaki tüm toksinleri ortadan kaldırıyor. Böylece kilo vermeye de yardımcı oluyor.

Karanfil sade haliyle diş etlerini güçlendiren bir bitki. Suyunuza ekleyeceğiniz karanfil ile ağız ve diş sağlığınızı korumak mümkün.

Keskin kokulu yiyeceklerin sonrasında ağızda oluşan kokuları gidermede karanfilli su içmek oldukça faydalı bir yöntem.