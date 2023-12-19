Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir

Karanfil diş ağrısına nasıl iyi gelir. Karanfilin ağız kokusuna iyi geldiği biliniyordu, şimdi de diş ağrısına iyi geldiği anlaşıldı. Dr. Ömer Coşkun, “ Diş ağrısı en zor ağrılardan biri. Güzel kokusu ve sayısız faydalarıyla karanfil diş ağrısına karşı en etkili çözümlerden birisi. İçeriğindeki eugenol maddesinin etkisi ile hafif ve orta şiddette diş ve diş eti ağrılarına karşı lokal uyuşturucu olarak kullanılabilir. Anti-mikrobik etki yapar. ” diye konuştu.

Dr. Coşkun, karanfil tohumunun çürük dişin yakınında bekletilmesi gerektiğini işaret etti. Karanfil yağının pamuğun üzerine damlatılarak ağrı hissedilen dişe bastırılması lokal bir uyuşturma yapıyor. Karanfilin diş ağrılarının giderilmesine doğal bir çözüm olduğunu dikkat çeken Coşkun, “ Dişiniz ağrıdığı takdirde karanfil kullanırsanız geçer. Çok doğal bir yöntemdir. Ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği bulunmaktadır.” diye konuştu.

İHA