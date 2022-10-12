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Karanfilli su nelere iyi gelir?

Her canlı için su kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bazı bitkiler var ki su ile birleşince vücudumuzda birçok fayda sağlıyor. İşte Karanfilli su ve faydaları.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:35
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Karanfilli su neye yarar?

Karanfilli su nelere iyi gelir?
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Söz konusu fazla olan kilolardan kurtulmak ise, sudan asla vazgeçmemeniz gerekir. Ve daha önemlisi metabolizmanızı harekete geçiren suya birkaç tane karanfil atın. Sözelimi ağır yemeklerden sonra oluşan mide rahatsızlıkları, diş eti ağrıları, hazımsızlık problemleri ve durgun metabolizmanız için tüm şifa karanfilli sudan geçiyor. İşte karanfilli suyun faydaları.

KARANFİLLİ SUYUN FAYDALARI

Diş etlerini güçlendirir.

İdrar söktürücüdür.

Stres ve kaygıyı azaltır.

Boğaz enfeksiyonuna doğal ilaçtır.

Ağız kokusunu giderir.

Metabolizmayı hızlandırır.

İçme suyunuza ekleyeceğiniz birkaç adet karanfil sağlığınıza adeta şifa veriyor.

Karanfilli su idrar söktürücü özelliği sayesinde, idrar yolları enfeksiyonunu ortadan kaldırıyor.

Karanfilli su içmenin faydaları arasında stresi yok etmesi de bulunuyor..

Karanfil, mikroplarla savaşan özellikte olan bir bitki olduğu için boğaz enfeksiyonlarında tam bir doğal ilaç.

Keskin kokulu yiyeceklerin sonrasında ağızda oluşan kokuları gidermede karanfilli su içmek oldukça faydalı bir yöntem.

Karanfilli su vücuttaki tüm toksinleri ortadan kaldırıyor. Böylece kilo vermeye de yardımcı oluyor.

Karanfil sade haliyle diş etlerini güçlendiren bir bitki. Suyunuza ekleyeceğiniz karanfil ile ağız ve diş sağlığınızı korumak mümkün.

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