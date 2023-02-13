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Trabzonspor'dan El Kaabi harekatı. Karar sonrası temas kuruldu

Trabzonspor, deprem dolayısıyla ligden çekilen Hatayspor'un golcü ismi El Kaabi için harekete geçti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:51
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Karar sonrası temas kuruldu. Trabzonspor'dan El Kaabi harekatı

Trabzonspor'dan El Kaabi harekatı. Karar sonrası temas kuruldu
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Trabzonspor bir yandan 'Asrın felaketi' olan yıkıcı depremlerden etkilenen halk için yardım seferberliği yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı.

Karadeniz devi, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle harekete geçti.

Bordo-mavililerin hedefi Hatayspor'un golcü kanadı Ayoub El Kaabi olduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'ligden çekilen takımların oyuncuları 9'uncu yabancı olarak sayılacak' kararı sonrası Trabzonspor'lu yöneticiler, Atakaş Hatayspor'la El Kaabi için temas kurdu.

Teklif kabul edilirse Faslı oyuncu sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyecek.

Bu sezonki tüm ödemeleri Trabzonspor kulübü tarafından karşılanacak. Ancak 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Ayoub El Kaabi'nin bordo-mavili takımla devam edebileceği de dile getiriliyor.

Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuyu isteyen Katar ve Arabistan takımları ile görüşmeler yapmış ama anlaşma sağlanamamıştı. Hatayspor, Wydad takımından aldığı tecrübeli futbolcuya iki senelik imza attırmıştı.

Hatayspor ile 55 maça çıkan El Kaabi, 26 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fas Milli Takımı ile de 36 karşılaşmada fileleri 20 kez sarstı.

EN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN BİRİYDİ

Forvet ve kanat pozisyonlarında forma giyen El Kaabi, Visca ile Djaniny'nin boşluğunu doldurabilir. El Kaabi etkili futboluyla, Hatayspor'un en önemli silahlarından biri haline gelmişti.

Trabzonspor da Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Hatayspor'un kanat oyuncuları El Kaabi ile Saba Lobjanidze için hareketlilik yaşanabilir. Kulüpler, transfer ettiği oyuncuların sezon sonuna kadarki maaşlarının tamamını üstlenecek.

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