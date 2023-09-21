Kararım kesin; İktidara da muhalefete de KARŞIYIM

Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Rejimi ile Türkiye’de demokratik rejim yıkılmasın diye hazırlanan Anayasa değişikliğine en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

Mühürsüz ve geçersiz oyları anayasa ve yasa hükümlerini çiğneyerek geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu’na üyelerine karşı en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yine YSK tarafından iptaline karşı en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

MHP içindeki liderlik mücadelesinde hak ve hukuk kazansın, demokratik genel başkan yarışı olsun diye Devlet Bahçeli ve kadrosuna karşı en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

Evimin önünde alçakça, haince öldürmek kastı ile saldırıya uğradım bir gazeteci olarak,

2018-2023 arası tam 5 yıl anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrası gereği Meclis erken seçim kararı almazsa Erdoğan 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamaz diye en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

Bahçeli’nin, “2023’te adayımız Erdoğan” sözü ile anket firmalarının 5 yıl boyunca Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı göstermelerine karşı, “Anayasa çiğnenemez” diyerek en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

Belki de bana kızdılar ama, “YSK Erdoğan’ın başvurusunu kabul eder” diyen bazı meslektaşlarıma karşı en sert muhalefeti yaptım bir gazeteci olarak,

Belki de bana kızdılar ama bu kendilerine tanık oldu ki 5 yıl boyunca;

-Kemal Kılıçdaroğlu’na,

-Meral Akşener’e

-Temel Karamollaoğlu’na,

-Gültekin Uysal’a,

-Ali Babacan’a,

-Ahmet Davutoğlu’na anayasaya sahip çıkmalarını ve Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkılması gerektiği yüzlerine karşı söyledim bir gazeteci olarak,

6 eski Adalet Bakanı ve 15 anayasa hukukçusu ile gerek Flash Haber TV’deki Adalet ve Demokrasi programımda gerekse gazetedeki yazım için söyleşilerimle anayasayı çiğnetmemeye çalıştım bir gazeteci olarak,

Bu siyasi liderler, “Mağdur edersek Erdoğan seçim kazanır. Biz onu sandıkta yeneceğiz” dediler ki bu sözlerine, “Anayasaya bu hükmü koyan Erdoğan’dır ve mağdur ediyorsa Erdoğan, Erdoğan’ı mağdur edecek” diye karşı çıktım bir gazeteci olarak,

14-28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın kumpas video, yalan, dolan ve iftiralarına “En iyi savunma hücumdur” diye çok sert yanıt verilmesi gerektiğini vurguladım bir gazeteci olarak,

Muhalefet partilerinin liderlerine, “Muhalefete, muhalefet yapıyorsunuz” diye karşı çıktım bir gazeteci olarak,

28 Mayıs sonrası İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçiminde, “ittifak yapmayacağız” kampanyası başlatınca, Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürersiniz diye karşı çıktım bir gazeteci olarak…

Brüt 54, net 50 yıllık bir gazeteci olarak, bir köşe yazarı olarak, bir televizyon program moderatörü olarak ve özgür televizyonlarda yorumlar yapan olarak sizlere soruyorum;

-Ben daha ne yapsaydım?

-Bundan sonra ne yapmalıyım?

Görüşlerinize elbette saygım sonsuz ama bugün için kesin kararımı verdim.

Muhalefet; muhalefete, muhalefet yapıyorsa benim de kararım kesin;

İktidara da muhalefete de artık KARŞIYIM…

Her ikisine de en sert muhalefet yapacağım…

Çağrım:

Adalet ve Demokrasi programımda bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) Saat 21.00’de kararsızların kanalı Flash Haber TV’de Erdoğan’ın “Yeni Anayasa” çağrısını hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ile ele alacağız… İzler misiniz?