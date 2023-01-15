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23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Mersin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan kadın 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 01:32
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Karbonmonoksit gazı yine can aldı

23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının 23 gün önce eşi de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle ölmüştü.

Kavaklı Mahallesi'nde 23 Aralık 2022'de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan Adile Ertaş (68) Tarsus Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ertaş, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCASI HAYATINI KAYBETMIŞTI

Tarsus ilçesinde 23 Aralık 2022'de Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Erol ile Adile Ertaş çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirmiş, adrese giden ekipler, Ertaş çiftini evde hareketsiz halde bulmuştu.

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Erol Ertaş hayatını kaybetmiş, eşi Adile Ertaş da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. (AA)

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