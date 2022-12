Soba zehirlenmelerine karşı hayat kurtaran öneriler. Uzmanı açıkladı

İHA’nın haberine göre; Her yıl kış aylarında yüzlerce vatandaşın karbonmonoksit gazı ile hayatını kaybettiğini belirten Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, “Karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbı müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir” ifadelerini kullandı.

Gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Müdür Damkacı şu sözleri kullandı:

“Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir”

ÖNLEMİNİ AL, HAYATTA KAL

Baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtileri olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirleri sıralayan Müdür Damkacı, "Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı. Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı” şeklinde konuştu.

“KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERDİR”

Tedbirlerin uygulandığı halde ülkedeki ölüm sayısının azalacağını ifade eden Müdür Damkacı, “Ülkemiz genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve her yıl özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte ülkemizin hemen her bölgesinden çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi haberleri medyaya yansımakta ve tüm sezon boyunca hemen her gün bu haberleri okumaktayız. Nice ocaklar sönmekte ve aile boyu facialar yaşanmaktadır. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, bir o kadarı da sakat kalmaktadır. Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri topluca ölümlere yol açmaktadır. Bir aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir Alınacak tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir” dedi.