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'Prestij Meselesi' davasında karar çıktı. Kardeşleri birbirine düşürmüştü

Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstlendiği 'Prestij Meselesi' hakkında 'babasının itibarının zedelendiği' iddiasıyla filmin yayınlanmasının durdurulması için dava açmıştı. Dosya, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:09
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Kardeşleri birbirine düşürmüştü! Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı

'Prestij Meselesi' davasında karar çıktı. Kardeşleri birbirine düşürmüştü
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Mahsun Kırmızıgül’ün, 1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik şirketini kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi, filmi 3 Şubat’ta gösterime girdi. Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Kırmızıgül'e filmin yayınlanmasının durdurulması için ihtiyati tedbir davası açmıştı. Bunun üzerine 26 Ocak'ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde tedbir duruşması yapılmıştı.

Tedbir konusunda karar vermeyen mahkeme, duruşmayı filmin gösterime girmesinden sonra 16 Şubat'a ertelemişti. Duruşma sonunda Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan oğlu Volkan Topal ile son eşi Semiha Topaloğlu'nun oğlu Okan Topaloğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Davanın görülmesine İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatı katıldı. Duruşmada davacı avukatı, önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyleyerek tedbir talebini yineledi. Davalı tarafın avukatı ise mahkemeden tedbir talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nce değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesi hükmedilerek, duruşma ertelendi.
 

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