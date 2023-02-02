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Özcan Deniz kendi hikayesinin anlatıldığı filmin galasına katılmadı. Sosyal medyadan açıklama yaptı

İranlı modacı Samar Dadgar ile sürpriz bir şekilde evlenen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendi hikayesinin anlatıldığı Prestij Meselesi filminin galasına katılmadı. Deniz, Instagram'dan filmle ilgili paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:38
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Sosyal medyadan açıklama yaptı! Özcan Deniz kendi hikayesinin anlatıldığı filmin galasına katılmadı

Özcan Deniz kendi hikayesinin anlatıldığı filmin galasına katılmadı. Sosyal medyadan açıklama yaptı
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Hamile olduğu iddia edilen Dadgar ile kısa bir Dubai tatilinden sonra İstanbul'a dönen Deniz'in, kendi hikayesinin anlatıldığı Prestij Meselesi filminin galasına katılması bekleniyordu.

Mahsun Kırmızıgül ve Haluk Levent ile hikayesinin anlatıldığı filminin galasına katılmayan Deniz, Instagram'dan açıklama yaptı.

Özcan Deniz, "Bugün galada olamadığım için çok üzgünüm.3 Şubat cuma günü vizyon yolculuğuna başlayacak olan, bu yılın en beklenilen filmi Prestij Meselesi ve sevgili dostum Mahsun Kırmızıgül'e başarılı bir vizyon yolculuğu diliyor ve şimdiden emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum" dedi.


 

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