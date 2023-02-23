Mahsun Kırmızıgül'ün depremzede ile yaşadığı olay yürek burktu. Böyle insanlar da varmış

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine giderek depremzedelerin yardımına koştu.

"HAYATIMIN TOKADINI YEDİM"

Sık sık deprem bölgelerinde yaşadığı olayları sosyal medya hesabından anlatan Kırmızıgül daha önce yaptığı bir açıklamasında, "Böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" demişti.

Mahsun Kırmızıgül son olarak bir depremzede ile yaşadığı olayı paylaştı:

"BUNU İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA GÖTÜRÜN"

"Yardım götürdüğümüz köydeki dayı, götürdüklerimizin karşılığında bize bir bidon süt getirdi. Ona biz bunu karşılıksız yapıyoruz, kabul edemeyiz deyince dayı 'Hayatımda hiç kimseden karşılıksız bir şey almadım evlat. Bunu ihtiyacı olan çocuklara götürün' dedi. Çok acı çok. Bazı insanların hiçbir zaman sahip olamayacağı erdemli ve onurlu duruş budur."

