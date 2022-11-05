Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzücü haber

Bir süredir ortalarda görünmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den kötü haber geldi.

Oğlu Kurt Efe doğduktan sonra yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı.

HASTALIĞI HAFİF ATLATIYORLAR

Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi.

