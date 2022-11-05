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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzücü haber

Yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in ve oğulları Kurt Efe'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Çift geçen yıl da koronavirüse yakalanmıştı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:25
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den kötü haber! Ailece koronavirüse yakalandılar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzücü haber
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Bir süredir ortalarda görünmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den kötü haber geldi. 
Oğlu Kurt Efe doğduktan sonra yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı.

HASTALIĞI HAFİF ATLATIYORLAR

Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi. 
 

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