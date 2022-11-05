5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Serenay Sarıkaya imalı konuştu. "Yılanlar bence her yerde"

Serenay Sarıkaya imalı konuştu. "Yılanlar bence her yerde"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix'in davetinde derin yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti. Yılan şeklindeki takılarıyla göz dolduran Sarıkaya yılanın kendisine uğur getirdiğini belirterek "Yılanlar bence her yerde" diyerek imalı konuştu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:39
Takip Et

Serenay Sarıkaya: Yılanlar bence her yerde!

Serenay Sarıkaya imalı konuştu. ''Yılanlar bence her yerde''
+
Aa
-

Birkaç aydır 'Şahmaran' adlı dizisinin çekimleri için Adana'da olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix'in gecesine katıldı. 

Gecenin en dikkat çeken ismi, şıklığı ve güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 'Şahmaran' adlı yeni bir dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, yılan şeklindeki takılarıyla da dikkat çekti. Takılarının sorulması üzerine Serenay Sarıkaya, "Yılan benim uğurum oldu. Yılanlar bence her yerde" diyerek imalı konuştu.

Dizinin 2. sezon çekimlerinin devam ettiğini belirten Sarıkaya, "Göz bebeğimiz gibi, uzun zamandır çalıştığımız ve çok uzun zaman önce çekimlerini bitirdiğimiz 'Şahmaran'a adım adım yaklaşıyoruz. Dün gece sabaha kadar Adana'da çekimdeydim. Hiç uyumadan buraya geldim. Bakalım çok heyecanlıyım" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mutfak tüpüne zam
6
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.