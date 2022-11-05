Serenay Sarıkaya imalı konuştu. ''Yılanlar bence her yerde''

Birkaç aydır 'Şahmaran' adlı dizisinin çekimleri için Adana'da olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix'in gecesine katıldı.

Gecenin en dikkat çeken ismi, şıklığı ve güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 'Şahmaran' adlı yeni bir dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, yılan şeklindeki takılarıyla da dikkat çekti. Takılarının sorulması üzerine Serenay Sarıkaya, "Yılan benim uğurum oldu. Yılanlar bence her yerde" diyerek imalı konuştu.

Dizinin 2. sezon çekimlerinin devam ettiğini belirten Sarıkaya, "Göz bebeğimiz gibi, uzun zamandır çalıştığımız ve çok uzun zaman önce çekimlerini bitirdiğimiz 'Şahmaran'a adım adım yaklaşıyoruz. Dün gece sabaha kadar Adana'da çekimdeydim. Hiç uyumadan buraya geldim. Bakalım çok heyecanlıyım" dedi.