Karın şişkinliğine hangi hareketler iyi gelir?

Genellikle yemekten sonra bir süre yürüyüş yapmak, karın şişliğini büyük ölçüde azaltır. Karın masajlarıyla da midedeki gazı kolayca dışarı atmak mümkün. Karın şişliğine iyi gelen hareketler ise şunlar



Yere oturulur ve eller arkadan destek alınarak yere konur. Dizler yarım olarak bükülür ve bacaklar sırasıyla öne doğru uzatılır.

Yere oturulur ve eller arkadan destek alınarak yere konur. Dizler yarım olarak bükülür ve bacaklar havada bisiklet sürüşü yapar.

Düz bir şekilde ayakta durulur ve eller ayak parmaklara değdirilir.

Bacakları omuz genişliğinde açıp eller dizlere koyulur ve öne doğru eğilip kalkılır.

Ayakta durulur ve bir el duvara koyulur. Önce sağ, sonra sol diz karna doğru çekilir.

Eller belde dik bir şekilde ayakta durulur. Ayakları oynatmadan önce sağa, sonra sola dönülür.