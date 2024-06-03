Karısını evde bir erkekle bastı. İkisini de öldürüp intihar etti

Olay, saat 15.00 sularında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde gerçekleşti. Hasan Şimşek, aktarılanlara göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı belirtilen A.H.'yi birlikte yakaladı.

Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırarak ardı ardına bıçakladı. Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Gürültü ve çığlıkları duyan komşular 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. Apartmana hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını yitirdiği tespit edildi.

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları eve akın etti. 3 cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.