Hizbullah roketleri İsrail'i cehenneme çevirdi

Hizbullah güçleri Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde bulunan Yahudi bölgelerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona'ya atılan roketler nedeni ile 15 ayrı noktada yangın çıktı.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde çıkan büyük çaplı yangıların söndürülememesi üzerine takviye ekipler istendi.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın aktardığı habere göre İsrail'in kuzeyinde çok sayıda yangın çıktı.

Yediot Ahronot gazetesi ise Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahale sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını yazdı.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi aştığını belirten gazete, sadece Celile ve Golan'da (işgal altındaki Suriye) 15 noktada yangın çıktığını duyurdu.

Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" sözleri ile ifade etti.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi ise Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekip ve 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği ancak Hizbullah'ın attığı yeni roketler yüzünden yangınların tekrar çıktığını yazdı.