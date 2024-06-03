Turizm devi iflas etti. Bayram rezervasyonları iptal

Kaynak: İHA
Turizm devi iflas etti. Bayram rezervasyonları iptal

Özellikle Türkiye ve Mısır’a turist taşıyan uluslararası turizm devi FTI’ın iflasın eşiğine geldi. Türkiye'ye 1 milyon yolcu getiren Alman tur operatöründen bayram rezervasyonu yapanlar ise diken üzerinde.

Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden FTI, iflas başvurusunda bulundu.
Şirketin tepe yönetimi ile Alman yetkililer arasında şirketin borçlarının bir kısmının silinmesi ile ilgili yapılan görüşmeden sonuç çıkmayınca dev şirket açıklama yaptı.

En büyük operasyonlarını Türkiye ve Mısır’la yapan FTI’ın iflasının ülkeye etkisini değerlendiren turizmciler ise firmanın yerinin doldurulamayacağına vurgu yapıyor.

FTI açıklamasında FTI Touristik GmbH bünyesinde olmayan Sonnenklar TV, Alman Seyahat acente zinciri TVG haricindeki tüm şirketler için 3 Haziran tarihi itibariyle Münih Yerel Mahkemesine iflas başvurusunda bulunulduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DE BİR ÇOK OTELLE ANLAŞMASI BULUYOR

Türkiye’de birçok otele turist gönderen ve ortak çalışan FTI şirketi uzun süredir mali krizle baş etmeye çalışıyordu.

Hamit Kuk, yaptığı açıklamada FTI'nin Almanya'nın en büyük ilk 4 operatöründen bir tanesi olduğunu belirterek FTI Türkiye spesiyalisti bir tür operatör olduğunu vurguladı.

Bu açıdan bir Türk turizmcisi olarak üzgün olduğunu, şirketin Antalya’daki veya Ege bölgesindeki otellere olan borçları olduğunu ve diğer tedarik şirketlerine olan borçları olduğunu söyledi. Huk, şirketin batmasının Türkiye turizminde bir boşluk yaratacağının altını çizdi.

Hamit Kuk, Türkiye'ye yoğun turist gönderen bir şirketin batmasının Türkiye için en az 5 sene de telafi edilebilir bir süreç olduğunu söyledi. Aynı yolcuların başka firmalar üzerinden Türkiye'ye getirilmesinin zor olduğu belirtildi.

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