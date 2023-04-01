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İbrahim Kutluay büyük aşkı Edwina Sponza ile Paris'te evlendi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2012 yılından beri birlikte olan Edwina Sponza ile hayatını birleştirdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:25
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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza Paris'te dünya evine girdi

İbrahim Kutluay büyük aşkı Edwina Sponza ile Paris'te evlendi
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Eski Türk milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yoga eğitmeni Edwina Sponza ile Paris’te dünya evine girdi.

Çiftin evlilik haberini Sabah gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt verdi. Cankurt, çiftin evlilik haberini şöyle duyurdu:

“Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza cephesinden bu kez 'ayrıldılar' veya 'barıştılar' diye değil bambaşka bir haberim var. 11 yıla yaklaşan ilişkilerinde ne birlikte ne de ayrı yapabilen müzmin aşıklar evlendi!

Evet, yanlış okumadınız, bu çalkantılı aşkı sonunda nikah masasına taşıdılar. İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın, en yakınlarına bile haber vermeden Paris'te gizlice evlendiklerini öğrendim. Geçen hafta baş başa gittikleri Paris'te, Türkiye Paris Başkonsolosu'nun kıydığı nikahla hayatlarını birleştirmişler.

Edwina Hanım'ın Paris'te yaşayan iki arkadaşının şahitliğinde bir ömür mutluluğa "evet" diyen aşıkların nikah fotoğrafına da ulaştım. Umarım nikah defterine attıkları imza, bir ömür onları birbirine bağlar, bir daha hiç ayrılmazlar.”

Ünlü çift 2012 Mayıs’ından bu yana birlikteydi. Kamuoyuna defalarca ayrılıp barışmaları ile gündeme gelen çift yaklaşık 20 kez ayrılıp yeniden barıştı. Birçok kişi ünlü çiftin ilişkisini "Toksik ilişki" olarak nitelendirdi.
 

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