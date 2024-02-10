Karşıyaka'ya evinde büyük şok

Kaynak: AA
Karşıyaka'ya evinde büyük şok
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 98-86 üstünlük sağladı.

Maçın başında Woodard'la 12 sayı atan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka, etkili savunmasıyla 7. dakikada 20-20 beraberliği yakaladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'ın 3 sayılık atışlarına engel olamadı ve Darüşşafaka Lassa periyodu 30-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 6 sayıya yükselten (36-30) rakibi karşısında 7-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, son dakikaya 46-43 önde girdi. Ev sahibi ekip devreye 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Woodard ve Adams'ın 3 sayılık isabetleriyle farkı açan Darüşşafaka Lassa, 25. dakikayı 55-52 önde geçti. Son bölümde farkı koruyan konuk takım periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde bitirdi.

Son periyotta ilk 3 dakikalık bölümde farkı 16 sayıya çıkaran (81-65) Darüşşafaka Lassa, son 3 dakikaya da 89-78 önde girdi. Darüşşafaka Lassa maçtan 98-86 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2

Darüşşafaka Lassa: Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2

1.
periyot: 25-30

Devre: 46-45

1.
periyot: 61-69

5 faulle çıkan: 39.25 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)

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