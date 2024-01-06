Manisa Büyükşehir Belediyespor: 91 Karşıyaka: 87

Kaynak: AA
Manisa Büyükşehir Belediyespor: 91 Karşıyaka: 87
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'yı devirmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka’ya konuk oldu ve 91-87 kazandı.

Maçın ilk 5 dakikası 9-5 konuk takım üstünlüğüyle geçti. Pınar Karşıyaka, 11-0’lık seriyle 9. dakikada 16-9 öne geçti. Ev sahibi takım, rakibin 5 sayısını engelleyerek ilk periyodu 16-14 bitirdi.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası 25-25 beraberlikle sonuçlandı. Periyodun sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 sayılık farkla (37-32) öne geçti ve devreye 40-35 galip girdi.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ve Carey’nin sayılarıyla 44-44 eşitliği sağladı. Son 4 dakikaya 50-50 beraberlikle girildi. Pınar Karşıyaka, McCollum’un sayılarıyla periyodu 68-61 önde bitirdi.

Son periyotta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Russell ve Cruz’un peş peşe 3 sayılık basketleriyle 33. dakikada 72-70 öne geçti. Son dakikaya 86-85 üstün giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçı 91-87 kazandı.

Maç, salonda ambulans olmadığı için yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı.

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