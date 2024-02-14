Erkan Sözeri için kaderin cilvesi

Karşıyaka'da Turgutluspor deplasmanında alınan yenilgi sonrası takımını uyaran Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Bu hafta farklı olmalıyız" dedi.

Sözeri, "Turgutluspor maçına hazırlıklı gittik ama hem oyun hem de skor olarak istediğimiz gibi olmadı" diye konuştu. Sözeri, "Ligde bizim grubumuz daha zor, her takım her takımdan puan alabiliyor ve alacak. Rakibimiz Batman son 2 haftada 4 puan kaybetti ama biz onlar kaybederken kazanmalıydık" ifadelerini kullandı.

Sözeri, "Bazı oyuncularımız beklentileri karşılayamadı, sahada yapmak istediklerimizi yapamadık.

Oyuncularımızla görüşüp uyarılarda bulunduk. Bu maçla lig bitmiyor. Rakiplerimizin birbirleriyle berabere kalması bizim için avantaj sağladı. Batman Petrol maçı bizim için bir final maçı ve final gibi oynamalıyız. Turgutluspor maçını final gibi oynamadık ama bu maçı taraftarımızın önünde final gibi oynamalıyız. Güzel bir oyunla galibiyet almalıyız. Bu galibiyet bizi iyi konuma getirecek. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu şampiyonluk camiamız için bir kupa değil, çok daha fazlası" diye konuştu.

KADERİN CİLVESİ

Karşıyaka'da geçmişte kulüpte 3'üncü Lig'de şampiyonluk için çalışan Teknik Direktör Mesut Toros ve kaleci Yusuf Balcıoğlu, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Batman Petrolspor ile eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Mesut Toros, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Karşıyaka'da çalıştı. Mesut Toros, Karşıyaka'da 2018-2019 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynamıştı. Toros, bu sezon Batman Petrolspor'u devraldı ve grupta liderliğe yükseltti.

Batman Petrolspor'un kalesini tutan Yusuf Balcıoğlu da yeşil-kırmızılı formayı bu sezon öncesinde iki sezon boyunca giymişti. 32 yaşındaki kaleci Karşıyaka kalesini 62 maçta korumuştu.