AKP’li bakanken AKP’li belediyeye AKP’li belediye bakanın dünürüne kiraladı. Dön baba dönelim

AKP iktidarı taşı toprağı altın denilen İstanbul’un her köşesini adeta bir rant aracı olarak görmeye devam ediyor. Şehrin birçok noktasındaki devlet arazileri parsel parsel eşe dosta ve yandaşlara veriliyor. İşte Beykoz ormanlarındaki hikayesi de adeta bunun çarpıcı bir örneği…

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, AKP Milletvekili Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı olduğu 2015 yılında, devlet arazisi olan Kanuni Sultan Süleyman Ormanı’nı 29 yıllığına AKP’li Beykoz Belediyesi’ne tahsis etti. Eroğlu o dönem yaptığı açıklamada, “Kanuni Sultan Süleyman Ormanı, Amerika’daki Central Park’ın 3 katı olacak. 7 bölgeli, 7 kapılı muhteşem bir şehir ormanı olacak” diye “müjde” verdi.

BİR DÜĞÜNÜN BEDELİ EN AZ 220 BİN TL

‘‘Müjdenin’’ ardından AKP’li Beykoz Belediyesi, ormanlık alana milyonlarca lira harcadı. Ormanın 11 bin metrekarelik kısmı da AKP’li Veysel Eroğlu’nun gelinin annesi, yani dünürü olan Sevilay Akbal’a 9 yıllığına kiralandı. Eroğlu’nun akrabaları belediyeden kiraladıkları ormanlık alandaki iki açık ve bir kapalı alanda düğün gibi organizasyonlar düzenlemeye başladı. Kapalı alanın restoran olarak da kullanıldığı belirtildi. 500-600 kişilik bir düğün organizasyonu için en az 220 bin TL talep ediliyor. Düğündeki menüye ve organizasyonlara göre bu fiyat katlanarak artıyor.

Telefonla ulaşılan ve ormanlık alanda organizasyonlar düzenleyen Akbal ailesi alanı belediyeden 9 yıllığına kiraladıklarını, ihaleye girerek işletme hakkını aldıklarını ve yatırım yaptıklarını ifade etti. AKP’li Eroğlu’nun dünürü Akbal’ın oğlu Emre Akbal, “Biz daha önce balıkçılık, pazarcılık yapıyorduk. Ailemiz yıllardır bu işle uğraşıyor. Bu alanı aldıktan sonra da para harcadık. Bu alanı 9 yıllığına alırken düzenlenen ihaleye başka şirketler de katıldı, teklif verdiler. Zaten pandemi nedeniyle de iş yapamadık” dedi.

Öte yandan AKP’li Veysel Eroğlu, aynı zamanda devletin milyonlarca lirasının çöpe atıldığı Melen Barajı projesinin de mimarı.

AKP’Lİ BELEDİYE KİRA KONTRATINI GİZLİYOR

Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu ise yaptığı açıklamada, “Meclis üyesi olarak görevim kamu malının nasıl kullanıldığını takip etmek, kamu zararı var mı yok mu tespit etmek. Ben bu görevimi yerine getiriyorum. Amacım kamu gücünü kullanan birtakım insanların rant elde etmesine engel olmak. Habere konu orman uçsuz bucaksız bir arazi. Dönemin Bakanı Veysel Eroğlu ile dönemin AKP’li Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek arasında imzalanan protokolle Kanuni Sultan Süleyman Orman Beykoz Belediyesi’ne verildi. Geliri kısıtlı olan belediye bütçesinin büyük bir kısmını bu ormana harcadı. Nikah salonu, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldı. Milyonlarca liranın harcandığı alanın bir bölümü de ticari alan olarak işletilmesi için bir şahsa verildi” dedi.

Belediye yetkililerinin kendisinden belge gizlediğini de belirten CHP’li Sataloğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ormanlık alanın kiralanması işiyle ilgili belgeleri istedim ama benden gizlemek istedikleri için vermiyorlar. Bu alanın kira kontratını ve yapılan sözleşmeyi saklıyorlar. Yazılı soru önergesiyle de sordum bu konuyu ama yanıt alamadım. İstanbul’da sahili en uzun olan ilçe Beykoz. En fazla ormanlık alana sahip olanlar ilçelerden biri de yine Beykoz. Bu nedenle Beykoz’a rant gözüyle bakıyorlar. Meclis üyesi olarak bu rant düzenini engellemek ve ortaya çıkarmak için mücadele ediyorum.”