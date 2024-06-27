Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

Kars'ın akşamüstü manzarası, gökyüzünün beklenmedik bir şekilde kızıl tonlarına bürünmesiyle görenleri hayrete düşürdü.
Bu olağanüstü doğa olayı, şehrin tarihi dokusuyla birleşince adeta bir ressamın tuvalinden çıkmış gibi etkileyici bir tablo oluşturdu.
Kars'ın sembolik yapıları ve minareleri, bu kızıl fon karşısında siluetlerini daha da belirginleştirerek, fotoğrafçılar ve amatörler için mükemmel bir kompozisyon sundu.
Şehir sakinleri, bu nadir görülen doğa olayını ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.
Herkes, bu anı yakalamak ve sosyal medyada paylaşmak için en iyi açıyı bulmaya çalıştı.
Ancak bu büyüleyici görsel şölen, yaklaşık on dakika süren kısa bir gösterinin ardından gökyüzünden yavaşça kayboldu.
Bulutların arasından sızan son ışıklar da geceye karışırken, Kars'ın kızıl akşamı, şehrin hafızasında eşsiz bir anı olarak yerini aldı.