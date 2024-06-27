Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars'ta gözyüzünün kızıla bürünmesi görenleri hayrete düşürdü.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 1

Kars'ın akşamüstü manzarası, gökyüzünün beklenmedik bir şekilde kızıl tonlarına bürünmesiyle görenleri hayrete düşürdü.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 2

Bu olağanüstü doğa olayı, şehrin tarihi dokusuyla birleşince adeta bir ressamın tuvalinden çıkmış gibi etkileyici bir tablo oluşturdu.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 3

Kars'ın sembolik yapıları ve minareleri, bu kızıl fon karşısında siluetlerini daha da belirginleştirerek, fotoğrafçılar ve amatörler için mükemmel bir kompozisyon sundu.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 4

Şehir sakinleri, bu nadir görülen doğa olayını ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 5

Herkes, bu anı yakalamak ve sosyal medyada paylaşmak için en iyi açıyı bulmaya çalıştı.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 6

Ancak bu büyüleyici görsel şölen, yaklaşık on dakika süren kısa bir gösterinin ardından gökyüzünden yavaşça kayboldu.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 7

Bulutların arasından sızan son ışıklar da geceye karışırken, Kars'ın kızıl akşamı, şehrin hafızasında eşsiz bir anı olarak yerini aldı.

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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 8
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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 9
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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü 10
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