Kartpostallık "Süper Ay" manzarası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen Süper Ay izleyenleri mest etti.

Kartpostallık "Süper Ay" manzarası

Ay'ın Dünya'ya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, Van Gölü üzerinde yükselirken görüntülendi. Havanın parçalı bulutlu olmasına nedeniyle bulutların arasına girip çıkan Süper Ay’ın Van Gölü üzerinde yükselmesi ve göl üzerinde oluşturduğu yakamoz seyrine doyumsuz görüntü oluşturdu.

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İlçenin sahilindeki iskeleye inen vatandaşlarda dolunayın görsel şölenini hem izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına aldı. İstanbul’dan Ahlat’a gezmeye gelen Ferit Yavuz isimli vatandaş, “Şu an Ahlat iskelesindeyiz. Çok güzel ve harika bir manzara var. Van Gölü üzerinde dolunay yükseliyor ve çok güzel bir manzara var herkesin izlemesini isteriz” dedi.

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Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da, “Her ay bu dolunayın doğuşunu takip ederek gelip burada inanılmaz manzaralar çekiyoruz, görülmeye değer. Herkesin buraya gelip bu manzaralardan faydalanmasını öneriyorum. Dolunay’ın en güzel göründüğü yerlerden birinin de Ahlat olduğunu keşfettik. Dolunay fotoğrafı çekmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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