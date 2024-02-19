Kas ağrılarınıza iyi gelecek bazı besinler…

Magnezyum bakımından zengin olan kuruyemişler, sebzeler, baklagiller, kepekli tahıllar ve bitter çikolata gibi besinler hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız için faydalı bir mineraldir.

Magnezyum yorgunluğu azaltır, depresyon ve kan şekeri yüksekliği riskini düşürür. Ayrıca iltihaplanmayı önler ve baş ağrısı ve adet ağrısı gibi durumlarda size destek olur.

Magnezyumun günlük olarak yeterli miktarda alınması çok önemlidir.

Magnezyum eksikliği yorgunluk, sinirlilik, depresyon, kasılma ve kas zayıflığı gibi sorunlara yol açar.

Peki, magnezyum vücudumuzda nasıl çalışır?

İşte cevabı:

MAGNEZYUMUN FAYDALARI

Magnezyum vücudumuzda bol miktarda bulunan bir maddedir ve toplam magnezyumun %60'ı kemik ve kaslarda bulunur. Sağlıklı bir beslenme ile alınması gereken günlük magnezyum miktarı, vücut ağırlığının her kg'ı için yaklaşık 5-6 mg'dır. Hamile kadınlar için bu miktar 10 mg'a, çocuklar için ise 15 mg'a çıkar. Örneğin, 20 yaşında 60 kg bir kadının günlük magnezyum ihtiyacı 300-360 mg'dır.

MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER

Günde 200 ila 500 mg arası magnezyum almanız gerekir.

İşte magnezyum açısından en zengin besinler:

Darı

Ceviz

Mısır

Buğday kepeği

Bitter çikolata

Badem

Kaju

Kuru fasulye

Pazı

Ispanak