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Kronik yorgunluk sendromu nedir? Geçmeyen kas ağrılarının sebebi nedir?

Uzmanlar kronik yorgunluk rahatsızlığının geçmeyen kas eklem ağrıları ve kilo kaybı gibi çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini söylüyor. 6 aydan uzun süren geçmeyen kas eklem ağrılarından şikâyetçi olanlar kronik yorgunluğun tedavisinin nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, Kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:29
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Kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Kronik yorgunluk sendromu nedir? Geçmeyen kas ağrılarının sebebi nedir?
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Geçmeyen yorgunluk hissiyle kas ağrısı çeken kişiler uzun süreli devam eden şikâyetlerin sebebini merak ediyor. Uzmanlar uzun süreli yorgunluk ve kas ağrıları şikâyetlerinin sebebi olarak kronik yorgunluğu işaret ediyor. Peki, Kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Kronik yorgunluk sendromu hastalığı ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, kronik yorgunluk sendromu sebebinin net olarak hala bilinemeyen, genelde dinlenmekle geçmeyen 6 aydan uzun süren yaygın kas eklem ağrısı, isteksizlik, bazen iştahsızlık bazen aşırı yeme, baş ağrısı, kilo kaybı ya da kilo alma gibi genel şikâyetlere yol açan kronik hastalık olduğunu söylüyor.

Kronik yorgunluk sendromunun sebebinin hala net olarak bilinmiyor. Genelde dinlenmekle geçmeyen 6 aydan uzun süren yaygın kas eklem ağrısı, isteksizlik, bazen iştahsızlık bazen aşırı yeme, baş ağrısı, kilo kaybı ya da kilo alma gibi genel şikâyetlere yol açan kronik hastalıktır.

KRONİK YORGUNLUĞUN BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar kronik yorgunluğun belirtilerini şöyle anlatıyor,

Sürekli bitkinlik ve uyku halinde bulunmaktan başlayan rahatsızlıklarla birlikte, yorgunluk hissi bariz bir romatizmal hastalığa bağlı olmayan kas ve eklem ağrıları ve bu ağrıların insanın günlük aktivitelerini kısıtlayacak kadar şiddetli olmasına kadar etkileyen bir hastalık durumudur.

Boğaz ağrısı, karın ağrısı, enerji kaybı, mide bulantısı ve bazen kusma gibi rahatsızlıklar da görülmektedir.

Sese, gürültüye, ışığa, çevresel faktörlere karşı aşırı duyarlılık, unutkanlık ve bilişsel performansta düşüşte eşlik eden konsantrasyon eksikliğine kadar etkileyebilir.

Uyku düzeninde ve kalitesinde bozukluklar, fazla uyuma, uykuya dalamama, sabah saatlerinde uyuklama hali yaşanabilecek durumlar arasında yer alabilir.

Bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi ve sık hastalık hali, bağırsak düzeninde bozukluk ishal ya da kabızlık bir diğer belirtiler içerisindedir.

İş yaşamına ve sosyal hayata karşı olumsuz tutumlar, başarıda azalma, sürekli huzursuzluk, depresyon veya sersemlik hissi yaşamak beraberinde gelen sıkıntılardır.

KRONİK YORGUNLUĞUN TEDAVİSİ NEDİR?

Uzmanlar kronik yorgunluğun tedavisi için şunları söylüyor,

Tedavinin amacı her zaman hastayı daha aktif halde tutmak ve yorgunluğu azaltmaktır. Ağrı yoğun olduğunda ağrı kesiciler alınabilmektedir. Eşlik eden vitamin eksiliği ya da kemik erimesi varsa o da tedavi edilmelidir.

Glütensiz diyet gibi enflamasyonu azaltan diyetler de işe yaramaktadır.

Bazen psikiyatri, fizik tedavi, dâhiliye, romatoloji, diyetisyenlik gibi bölümlerin multidisipliner yaklaşımı gerekir.

Kronik yorgunluk sendromu yaşayan hastalar aktif bir sosyal yaşam için teşvik edilir. Stres azaltma ve rahatlama teknikleri kronik ağrı ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca beden sağlığı ve fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi de son derece önem taşır. Genelde, yorgunluğun fazla hissedildiği günlerde çok ağır egzersizlerden kaçınılması önerilir.

Nöral terapi adı verilen tamamlayıcı tedavi yöntemi de kullanılmaktadır. Nöral terapi, vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlayan sistemleri harekete geçiren bir yöntemdir. Nöral terapi tedavisinde tespit edilen bazı odaklar incelenip, o bölgelere enjeksiyon yapılır ve sonuçta kronik ağrı ve yorgunluğu baskılayabilir. Ozon tedavisi de denenebilir.

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