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İstanbulkart sahipleri dikkat. Kampanyanın bitişine günler kaldı

İstanbulkart ile ilgili bir kampanya duyurusu yapıldı. Kampanya doğrultusunda, İstanbulkart Mobil’den 50 TL ve üzeri yükleme yapılırsa İspark ödemesi hediye edilecek. 5 Ekim tarihinde başlayan kampanya 30 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:40
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Kasım ayının sonunda bitecek olan İstanbulkart kampanyasında katılım şartları

İstanbulkart sahipleri dikkat. Kampanyanın bitişine günler kaldı
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İSTANBULKART KAMPANYA AÇIKLAMASI;

 İstanbulkart Mobil uygulamasından 50 TL ve üzeri yükleme yapan kullanıcıya, yükleme yapılan kart ile yapacağı ilk İspark ödemesi sonrası ödeme tutarı kartına nakit iade olarak yüklenecektir.

Kampanya kapsamında İspark ödemesinin 18TL üzerinde olması durumunda kullanıcıya yapılacak nakit iade tutarı en fazla 18 TL olacaktır.

Talimat olarak yüklenen ödül TL, herhangi bir yükleme noktasına, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart dokundurularak ya da İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla tanımlanabilir.

Bir kullanıcı kampanyadan yalnız bir kartı ile bir kez faydalanabilir. Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda Belbim A.Ş. müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİSİ İZNİ VERİLME ŞARTI

Kampanyadan faydalanabilmek için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

Kampanya koşullarında yer alan çerçeve sözleşme, açık rıza ve ticari elektronik ileti izin onaylarının, kampanyaya konu işlemin gerçekleşme tarih/saatinden önce verilmesi halinde kampanyadan faydalanılabilecektir. Kullanıcıların kampanyalara katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden düzenlenebilir.

Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

Kullanıcının push bildirimi kapalı olması halinde Belbim AŞ kayıtlarında kullanıcının SMS ticari elektronik ileti izni varsa ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır.

Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

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