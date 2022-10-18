İstanbulkart kullanıcıları dikkat: Sahte sitelerden yükleme yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart’un adını kullanılarak sahte siteler açıldığını, bu sitelerden yükleme işlemi yapılması durumunda vatandaşların paralarının çalındığını ve mağdur edildiğini duyurdu. Vatandaşlara uyarıda bulunan İBB, İstanbulkart’lara yükleme işleminin sadece resmi internet sitesinden yapılması konusunda uyardı.

İBB'den yapılan duyuruda, "Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır. Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirmede ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

"İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir. "