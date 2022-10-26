26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • UKOME’den flaş karar. Toplu taşımada banka kartları kullanılabilecek

UKOME’den flaş karar. Toplu taşımada banka kartları kullanılabilecek

UKOME'de alınan kararla İstanbulkart dışındaki banka kartlarının toplu taşıma araçlarında kullanılması teklifi kabul edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:03
Takip Et

UKOME’den flaş karar. Toplu taşımada banka kartları kullanılabilecek

UKOME’den flaş karar. Toplu taşımada banka kartları kullanılabilecek
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda Engelsiz Taksi Taşımacılığı düzenlemesi teklifi, hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifleri alt komisyona havale edildi. 

Toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi ve İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi sunuldu. UKOME Toplantısı'nda, toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi ise kabul edildi.
Karar sonrası yapılacak düzenleme ile kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi kartlarla toplu ulaşım araçları kullanılabilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
1
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
2
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
3
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
4
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
5
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
6
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
7
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
﻿Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
﻿Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
﻿Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
﻿Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
﻿Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
﻿Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.