UKOME’den flaş karar. Toplu taşımada banka kartları kullanılabilecek

DHA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda Engelsiz Taksi Taşımacılığı düzenlemesi teklifi, hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifleri alt komisyona havale edildi.



Toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi ve İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi sunuldu. UKOME Toplantısı'nda, toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi ise kabul edildi.

Karar sonrası yapılacak düzenleme ile kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi kartlarla toplu ulaşım araçları kullanılabilecek.

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