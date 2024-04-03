Kasımpaşa Kayseri'yi ateşe attı. Burak Yılmaz dondu kaldı

Kayserispor can derdinde Kasımpaşa'nın keyfi yerindeydi başlama düdüğü öncesi.

Ateş hattından uzaklaşması için kendi sahasında mutlaka kazanması gereken Burak Yılmaz'ın öğrencileri maça stresli başladı.

Rahat bir pozisyonda olan, aklının bir köşesinde Avrupa Kupaları hedefi bulunan Kasımpaşa oyunun hakimiydi.

9. dakikada Kayserispor savunmasının büyük hatası sonucu bir anda topla buluşan Nuno Da Costa düzgün bir vuruş yapsa takımını öne geçirmesi içten bile değildi. 10 dakika sonra bu kez Gökhan sert bir şut çıkardı, kaleci Onurcan gole izin vermedi.

Kasımpaşa'nın beklediği gol 22'de geldi. Sol kanattan kullanılan korner sonrası Da Costa meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı. Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topun yine Kayserisporlu oyuncudan sekerek Da Costa'nın önünde kaldığını çözemedi hakem. Devreye giren VAR skandal bir iptal kararını önledi ve Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Oyunda dengeyi kurmak isteyen ev sahibi Kayserispor; 34'te Hasan Ali ile gole çok yaklaştı. Kasımpaşa kalecisi Gianniotis mükemmel bir refleks gösterdi.

Kayserispor 38. dakikada Kartal Kayra'nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. 29 ve 38'de üst üste iki sarı kart gören Kartal takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ilginç bir an yaşandı. Kayserisporlu futbolcular taraftarın davetiyle kale arkasındaki bölüme gitti. Bu sırada tribün lideri tüm takıma konuşma yaptı. Ardından takım alkışlarla soyunma odasına uğurlandı.

Ancak bu motivasyon sahaya yansımadı.

Dakikalar 57'li gösterdiğinde sahneye ligin asist kralı (13) Hajradnovic çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bosnalı yıldız, Kasımpaşa'yı rahatlatan golü attı.

Bu bölümden sonra Kayserispor iyi mücadele etti, ancak gol bulamadı. Sarı-Kırmızılılar bu mağlubiyetle 36 puanda kayıp ligde kalma yolunda ağır yara aldı.

Kasımpaşa ise 46 puana ulaşıp Avrupa hayaline dev bir adım attı.

Bu arada Kasımpaşa; Kayserispor'u deplasmanda tam 14 yıl sonra yendi. İstanbul ekibinin son galibiyeti 2011 yılındaydı.