﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu

Kasımpaşa'nın Selçuk İnan'dan sonra gelen teknik direktörün ismi belli oldu.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı.

Daha önce Eylül 2016 - Ekim 2018 ve Haziran 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında iki kez Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı.

Özdeş, 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almıyordu.

Özdeş, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 26 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.