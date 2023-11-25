Filistinli rehinelerin aileleriyle buluşması görüntülendi. Hamas ve İsrail'in rehine takası başladı

İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında Gazze’deki 24 rehine serbest bırakılırken İsrail’deki 39 Filistinli de Batı Şeria'da serbest bırakıldı. Ailelerin buluştuğu o anlar gündem oldu.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Filistinli rehinelerin aileleriyle buluşması görüntülendi. Hamas ve İsrail'in rehine takası başladı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 50. Güne girildi. Gazze'de 4 gün sürecek ateşkes saat dün sabah 08.00'de başladı.

Çatışmalara verilecek insani ara Gazze'nin hem kuzeyini hem güneyini kapsayacak. Öte yandan İsrail ordusu güneyden kuzeye geçişe izin vermiyor.

FİLİSTİNLİ REHİNELER AİLELERİYLE BULUŞTU

4 günlük ateşkesin ardından rehine takası da başladı. Anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 13 İsrailli ile 10 Tayland ve 2 Filipinli işçiden oluşan ilk rehine grubu Kızlıhaç yetkililerine teslim edildi.

Bunun karşılığında İsrail de rehin tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı İsrail hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakıldığını doğruladı.

Rehine takası sonrası Filistinli rehineler, aileleriyle buluşurken görüntülendi.

Günler sonra ailelerine kavuşan rehineler gözyaşlarını tutamadı. O anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı.

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DÜNYANIN GÖZÜ ORTADOĞU'DA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ise İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

Gazze Şeridi'nin her yerine günde 200 kamyon yardım ve tıbbi malzeme taşınacağı bildirildi. Günde 4 yakıt tankerinin de Gazze'ye gireceği öğrenildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dört günlük ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını açıkladı. Sözcü, esas hedeflerinin kalıcı ateşkes sağlanması olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

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