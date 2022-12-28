Katar Messi'nin kaldığı odayı müze yapacak

İngiliz Mirror'un haberine göre Lionel Messi'nin Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından törende giydiği 'Bişt'e milyonluk talip çıkmasından sonra bu kez de kaldığı odanın müzeye dönüştürülmesine karar verildi.

Kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanarak rekor kıran Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazanarak tek eksiğini de gidermişti.

Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin kaldığı odanın müzeye dönüştürüleceğini karar verildi.

Messi'nin hayranları, yıldız oyuncunun maç için hazırlandığı yeri yakından görebilecek.