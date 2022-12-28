Messi'nin sahaya çıkacağı tarih belli oldu

Dünya Kupası'nı kaldıran Messi PSG ile antremanlara yeni yılda başlayacak.

PSG teknik direktörü Christophe Galtier yaptığı açıklamada "Leo kupayı kazanarak çok büyük başarı elde etti. Kutlamalara katıldı. Dinlenmesi gerekiyor" dedi.

Galtier, Messi'nin 2 ya da 3 Ocak'ta takıma döneceğini ifade etti.

Öte yandan Lionel Messi'nin en erken 11 Ocak'ta PSG forması ise maça çıkması bekleniyor.

Galtier, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldızlarının ise çarşamba günkü maçta hazır olacaklarını duyurdu.