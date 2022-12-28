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Messi'nin sahaya çıkacağı tarih belli oldu

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin PSG ile sahaya çıkacağı tarih belli oldu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 09:09
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PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi antrenmanlara yeni yılda başlayacak

Messi'nin sahaya çıkacağı tarih belli oldu
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Dünya Kupası'nı kaldıran Messi PSG ile antremanlara yeni yılda başlayacak.

PSG teknik direktörü Christophe Galtier yaptığı açıklamada "Leo kupayı kazanarak çok büyük başarı elde etti. Kutlamalara katıldı. Dinlenmesi gerekiyor" dedi.

Galtier, Messi'nin 2 ya da 3 Ocak'ta takıma döneceğini ifade etti. 

Öte yandan Lionel Messi'nin en erken 11 Ocak'ta PSG forması ise maça çıkması bekleniyor. 

Galtier, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldızlarının ise çarşamba günkü maçta hazır olacaklarını duyurdu.

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