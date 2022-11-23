Bilgin Gökberk devletin kesesinden Katar'a beleş giden gazetecileri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar 2022 Dünya Kupası açılışına katıldı, burada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştı.



O görüntülerin ardından Erdoğan’ın yanındaki yandaş yazar taifesi ise Mursi ile görüşmeyi “aklayan” yazılar yazmaya başladı.



O gazetecilere bir tepki de gazeteci Bilgin Gökberk’ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökberk, “Katar2022’ye avanta, lavanta götürülen gazetecilerin(?) tweetleri AKP bülteni gibi… Hepsi Mursi’ciydi şimdi Sisi’ci olmuşlar... Bunlar nasıl insanlar ya...” dedi.



Yandaş yazarların bu hızlı dönüşünün Esad konusunda da olup olmayacağı ise merak konusu.







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