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  • Bilgin Gökberk devletin kesesinden Katar'a beleş giden gazetecileri açıkladı

Bilgin Gökberk devletin kesesinden Katar'a beleş giden gazetecileri açıkladı

Katar’daki Dünya Kupası açılışında katılan Erdoğan’ın yanında cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle maç keyfi yapan yandaş gazeteciler gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:22
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Katar'a devletin kesesinden beleş giden gazetecileri Bilgin Gökberk açıkladı

Bilgin Gökberk devletin kesesinden Katar'a beleş giden gazetecileri açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar 2022 Dünya Kupası açılışına katıldı, burada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştı.

O görüntülerin ardından Erdoğan’ın yanındaki yandaş yazar taifesi ise Mursi ile görüşmeyi “aklayan” yazılar yazmaya başladı.

O gazetecilere bir tepki de gazeteci Bilgin Gökberk’ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökberk, “Katar2022’ye avanta, lavanta götürülen gazetecilerin(?)  tweetleri AKP bülteni gibi… Hepsi Mursi’ciydi şimdi Sisi’ci olmuşlar... Bunlar nasıl insanlar ya...” dedi.

Yandaş yazarların bu hızlı dönüşünün Esad konusunda da olup olmayacağı ise merak konusu.


 

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Haram olsun.sevdiklerinden çıksın.
23.11.2022 10:50
Hele kendini "yakışıklı "görene  
 
Dilsiz şeytan çok sessiz kalan
23.11.2022 10:39
Bu tarafta yenilen Hurmalara.  
 
Haram olsun.sevdiklerinden çıksın.
23.11.2022 10:32
Zerre kul hakkı yiyen lere. Tepeden tırnağa.  
 
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