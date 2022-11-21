Erdoğan yenilenen İBB seçimi öncesi böyle konuşmuştu: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya gelmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

Bu kısa görüşme, Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Sisi’yle bir araya gelmesi sonrası İstanbul seçimlerindeki konuşması yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf sosyal medyada da çok konuşuldu. Erdoğan'ın Sisi için "Beni barıştırmaya çalışıyorlar ama asla görüşmem" sözleri yeniden gündem olurken, kısa zamanda "Sisi" ve "Binali Yıldırım" etiketleri de TT'ye girdi. Fotoğrafla ilgili sosyal medyada birçok kullanıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 İstanbul seçimlerinde söylediği "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" sözlerini hatırlattı.

Erdoğan’ın, Sisi hakkında daha önce kullandığı bazı ifadeler ise şöyle:

Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli.

19 Haziran 2019 – İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarı öncesinde

Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülük.

17 Haziran 2019- Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam

13 Mart 2019- (Sisi ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine) Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey arkadaşlar söz konusu değil. Bizim gündemimizde böyle bir şey asla söz konusu değil. Böyle bir şeyin olabilmesi için çok ciddi bir defa olumlu istikamette adımların atılabilmesi lazım.

1 Mart 2015- Ben uluslararası platformlarda şu anda darbeci Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Yine söylüyorum. Benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi'dir. BM'de aynı masaya onunla oturmadım. Oturursam, kendimi inkar ederim. Oturursam demokrat olmam