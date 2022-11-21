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  • İsmail Saymaz'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan'a sert eleştiri: Ulusal çıkarları zedeleyen Erdoğan’ın sorumsuz kavgaların

İsmail Saymaz'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan'a sert eleştiri: Ulusal çıkarları zedeleyen Erdoğan’ın sorumsuz kavgalarının hesabını ödemekten usandık

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile tokalaşmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:40
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Ulusal çıkarları zedeleyen Erdoğan’ın sorumsuz kavgalarının hesabını ödemekten usandık. İsmail Saymaz'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan'a sert eleştiri

İsmail Saymaz'dan Sisi ile el sıkışan Erdoğan'a sert eleştiri: Ulusal çıkarları zedeleyen Erdoğan’ın sorumsuz kavgalarının hesabını ödemekten usandık
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası’nın açılış maçı için gittiği Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi bir araya geldi.

Ziyarette dikkat çeken bir detay da Erdoğan ve Sisi'nin tokalaşma görüntüleri oldu. Sisi, Erdoğan ile tokalaşırken elini üste koydu. Politikada tokalaşma sırasında 'baskın güç' anlamına gelen eli üste koyma hareketine karşılık Erdoğan da elini Sisi'nin elinin üzerine koydu.

“İLKESİZ BARIŞMALARININ UTANCINI YAŞAMAKTAN DA USANDIK”

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile tokalaşmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek “Katar’daki tokalaşma ‘Darbeci Sisi’yi ‘Dostum Sisi’ye çevirebilir. ‘Zalim Esed’ de ‘Kardeşim Esad’ olabilir.” dedi.

Saymaz, sözlerinin devamında dış politikada dengesiz davranıldığını belirterek “Erdoğan’ın ulusal çıkarları zedeleyen sorumsuz kavgalarının hesabını ödemekten de… İlkesiz barışmalarının utancını yaşamaktan da usandık.” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA NELER YAŞANDI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu.

Erdoğan, Sisi için “Halkın yüzde 52’sinin oyunu almış Mursi’yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla aynı masaya oturmam” demişti.

Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

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Boşşveeer İsmail saymaz..
21.11.2022 14:40
Herkese,herşeye bir gerekçe bulunup,kandırıldık veya Allah affetsin der elimizi yıkar,işin içinden çıkar.muhalefete kızar,sonrada devletin çıkarı deriz. Bizde yeriz..  
 
Kimileri ile yemek yemem.
21.11.2022 14:39
Sayın İSMAİL SAYMAZ ın sözlerine aynen katılıyorum, Birlikte taş taşınacak biri.  
 
Naber..
21.11.2022 14:31
"Camide içki içtiler üstü çıplak yetmiş adam başörtülü bacıma saldırdılar görüntüler elimizde, bu cuma günü açıklayacağız" diyeli 421 cuma oldu."  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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