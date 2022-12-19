Karim Benzema veda etti. Flaş gelişme

35 yaşındaki oyuncu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bulunduğum yerde olmak için gereken çabayı ve hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Ben kendi hikayemi yazdım ve benimkisi sona eriyor."
Milli formayla 97 maça çıkan Benzema, 37 gol ve 20 asiste imza attı.
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