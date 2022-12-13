İngiltere Milli Takımı'na Katar'dan yeni transfer

İngiliz futbolcular Katar'da odalarına aldıkları, hatta basın toplantısına götürdükleri Dave isimli sokak kedisini de yanlarında İngiltere'ye götürdüler.

Mancester City'nin ikilisi John Stones ve Kyle Walker kediyi sahiplendi.

Londra'a bir veteriner kliniğine götürülen kedinin kan testi ve aşıları yapıldı.