WhatsApp için flaş karar: Yasaklanabilir

Meta'ya bağlı olan WhatsApp'ın yöneticilerinden Will Cathcart yaptığı açıklama ile tüm dünyayı şaşırttı.

Cathcart, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle zor duruma düştüklerini söyledi. Cathcart, İngiltere Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek, "Mesajları yetkili makamlara açmaktansa uygulamanın yasaklanması daha iyi" açıklamasını yaptı.

'ŞİFRELEMEYİ KALDIRIN' UYARISI

The Telegraph gazetesine demeç veren Cathcart, kullanıcılar arasındaki mesajları İngiliz makamlarının erişimine açmaktansa uygulamanın yasaklanmasının daha iyi olacağını belirterek, "Tasarı, teknoloji sağlayıcılarının uçtan uca şifrelemeyi kaldırmasını gerektiren uyarılar içeriyor" dedi.

Carthcart, "Acımasız gerçek şu ki, küresel bir ürün sunuyoruz. Kullanıcılarımızın yüzde 100'ünün güvenliklerini zayıflatan bir değişiklik yapmak bizim için çok zor bir karar olur" açıklamalarında bulundu.

YASANIN ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

TV100'de yer alan habere göre Çevrimiçi Güvenlik Yasası, ilk olarak 2019'da eski Başbakan Theresa May tarafından önerilmiş ve o zamandan beri bir dizi değişikliğe uğramıştı.

İngiliz hükümeti, yasanın teröristlerin ve çocuk istismarcılarının izini sürmek için gerekli olduğunu savunuyor.

WhatsApp daha önce Çin, Kuzey Kore, İran, Suriye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yasaklanmış veya kısıtlanmıştı.