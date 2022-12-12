Beşiktaş Tunuslu Laidouni'nin peşinde. İngiltere'de flaş bir iddia ortaya atıldı

Ange Postecoglou Ocak transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeye çalışırken, geçen hafta Fransa'da Tunus Dünya Kupası yıldızını Parkhead'e geçişle ilişkilendiren raporlar ortaya çıktı. Laidouni, D Grubunda son Dünya şampiyonu Fransa karşısında etkileyici bir galibiyet kaydetti.

Tunus Dünya Kupası'nda grup aşamasından çıkamamasına rağmen Katar'da etkiliyeci bir oyun ortaya koydu.

Ancak şimdi Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuya ilgisi bulunuyor. Ferencvaros'un 4 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında oyuncuyu satmaya istekli olacağı iddia ediliyor.