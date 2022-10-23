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Cinsel içerikli videoda yüzünü gördü. Gerçek bambaşka çıktı

Kate Isaacs isimli bir kadın, bir akşam Twitter'da gezinirken, bildirimleri arasında kendi yüzünün yer aldığı rahatsız edici bir cinsel içerikli videoya rastladığını ve hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Böyle bir videosunun asla olmadığını söyleyen kadın durumu araştırınca altından bambaşka bir skandal çıktı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 08:29
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Kate Isaacs isimli bir kadının yüzünü deepfake yöntemiyle cinsel içerikli filmde kullandılar

Cinsel içerikli videoda yüzünü gördü. Gerçek bambaşka çıktı
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BBC'nin haberinde yer alan bilgilere göre, Kate Isaacs, Twitter'da arkadaşlarından ve yakın çevresinden bir gece içerisinde yüzlerce mesaj aldı. Rahatsız edici bir içerikte yüzü bulunuyordu.. Isaacs bu video karşısında hayatının şokunu yaşarken "biri yüzümü alıp bir cinsel içerikli videoya yapıştırmış." ifadelerini kullandı. Durumu araştıran Isaacs, daha önce birçok kişinin yüzünün sahte cinsel içerikli videolarda yer almasını sağlayan deepfake teknolojisi tarafından aldatılmıştı. Birisi, yüzünü başka birinin yüzüne dijital olarak işlemek için yapay zekayı kullanmıştı.

"NET DÜŞÜNEMEDİM, KORKUNÇTU"

Kate Isaacs, TV röportajlarından alınan görüntüleri kullanılarak yapılan ve yüzünün yer aldığı deepfake videosunda cinsel ilişkiye giriyor gibi görmekteydi. Isaacs, olayı anlatırken "Kalbim duracak gibiydi. Net düşünemedim. Bu videonun her yere gideceğini hissettiğimi hatırlıyorum, korkunçtu." dedi.

"TEHDİTLER ALDIM"

Isaacs'ın bu olayın arkasındaki kişinin kim olduğu veya videoyu kimin görmüş olabileceği hakkında hiçbir fikri olmadığı belirtilirken, videonun sahte olduğunu bilmesine rağmen fazlasıyla ikna edici olduğunu, bu yüzden başkalarının sahte olduğunu fark etmeyeceğinden endişe ettiği aöylendi. Buna ek olarak, videonun altındaki yorumlardan saldırı ve tecavüz tehditleri aldığından söz etti.

Video Twitter'dan kaldırıldı. Ancak herhangi bir deepfake videosu internette paylaşıldıktan sonra onu dolaşımdan tamamen kaldırmanın imkansız olduğunun altı çizildi. 

ELON MUSK DA DEEPFAKE TEKNOLOJİSİNİN KURBANI OLMUŞTU
Elon Musk'ın yüzünün yer aldığı bir deepfake videosu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak söz konusu video sahteydi ve dolandırıcılar Elon Musk'ın yüzünü ve sesini kullanarak insanları tuzağa düşürmeye çalışıyordu. Musk video için "Kesinlikle ben değilim" açıklamalarında bulunmuştu. 

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