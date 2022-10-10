Ukrayna Başbakanı'nın kılığına giren Rus ajanlar Bayraktar'la görüşmeye çalıştı

Ünlülerin kılığına deepfake ile giren dolandırıcılar genellikle para kazanmak amacıyla, Bitcoin hesaplarına sızmak, kredi kartlarına el koymak için bu yöntemi kullanmaktaydı. Ancak ilk kez bir devletin başbakanının yerine geçmeye çalıştılar.

İddialara göre Rus istihbarat servisinin ajanları, deepfake yöntemini kullanarak Ukrayna Başbakanı Denis Şhimal kılığına girmeye çalıştı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşme sağlayan ajanlar amacına ulaşamadı. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (GUR) tarafından kendilerine yönetilen gizli-şifreli sorulara doğru yanıtları veremedikleri için bu ajanların kimlikleri ifşa oldu.

Olayın anlarına ait görüntüler sosyal medyada yayınlanmaya başladı.