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Ukrayna Başbakanı'nın kılığına giren Rus ajanlar Bayraktar'la görüşmeye çalıştı

Deepfake teknolojisini kullanan Rus ajanlar, Ukrayna Başbakanı Denis Şhimal'in yerine geçti. Bu teknolojiyle Şhimal'in kılığına giren kişiler Haluk Bayraktar ile görüşme yapmaya çalıştı. Ancak bu kişiler ifşa oldu.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 09:08
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Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşme yapmaya çalıştı

Ukrayna Başbakanı'nın kılığına giren Rus ajanlar Bayraktar'la görüşmeye çalıştı
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Ünlülerin kılığına deepfake ile giren dolandırıcılar genellikle para kazanmak amacıyla, Bitcoin hesaplarına sızmak, kredi kartlarına el koymak için bu yöntemi kullanmaktaydı. Ancak ilk kez bir devletin başbakanının yerine geçmeye çalıştılar. 

İddialara göre Rus istihbarat servisinin ajanları, deepfake yöntemini kullanarak Ukrayna Başbakanı Denis Şhimal kılığına girmeye çalıştı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşme sağlayan ajanlar amacına ulaşamadı. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (GUR) tarafından kendilerine yönetilen gizli-şifreli sorulara doğru yanıtları veremedikleri için bu ajanların kimlikleri ifşa oldu.

Olayın anlarına ait görüntüler sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

 

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