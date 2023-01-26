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Sıvı hale gelebilen robot hapishaneden kaçtı

Çin'deki bilim insanları elektrik enerjisini daha kolay iletebilmek için sıvıya dönüşebilen robotlar geliştirdiklerini duyurdu. Bu robotların nasıl hal değiştirdiğini kameraya aldı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:26
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Katıdan sıvıya dönüşebilen robot geliştirildi

Sıvı hale gelebilen robot hapishaneden kaçtı
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Hong Kong Çin Üniversitesi'ndeki bilim insanları şekil değiştirebilen ve sıvıya dönüşebilen insansı, minyatür robotlar ürettiklerini duyurdu.

Araştırmacılar robotlardan birinin, sıvıya dönüşerek tutulduğu küçük hapishaneden kaçabileceğini video kameraya aldı.

ELEKTRİK ENERJİSİNİ İLETMEK İÇİN KULLANILACAKLAR

Bilim insanlarının paylaştıkları videoda robotlar hendeklerin üzerinden atlama, duvarlara tırmanma ve nesneleri hareket ettirmek için ikiye bölünüp birlikte çalıştıktan sonra tekrar birleşme becerisi sergiledi.

Manyetik robotlar, elektriği iletmek için de kullanılabiliyor ki bu da kontrol edilmelerine olanak sağladı.

Bilim insanları artık bu gösterimlerden sonraki aşamaya geçip bu robotlardan gerçekten faydalanmanın yollarını bulacağını ifade etti. Çalışmanın yürütücüsü Chengfeng Pan, "Halihazırda bu malzeme sistemini, çok spesifik bazı tıbbi ve teknik problemleri çözmek için daha pratik şekilde kullanmaya çalışıyoruz" diyor.

Örneğin araştırmacılar robotları kullanarak yapay bir mideden yabancı bir nesneyi çıkarıp daha sonra midenin içine ilaç koymayı test etti. Araştırmacılar robotların devrelere sızarak bunları monte edip onarma amacıyla da kullanılabileceğini ve bunun aynısını ulaşılması zor vidalar için de yapabileceklerini ortaya koydu.

Çalışmaya katkıda bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Carmel Majidi, "Gelecekteki çalışmalar, bu robotların biyomedikal bağlamda nasıl kullanılabileceğine daha fazla ışık tutmalı" dedi.

Gösterdiğimiz şeyler, konsepti kanıtlamak adına yapılan bir defaya mahsus gösterilerdi fakat bunun aslında ilaç takviyesi veya yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla nasıl kullanılabileceğini araştırmak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Araştırma, Matter'da yayımlanan "Magnetoactive Liquid-Solid Phase Transitional Matter" (Aktif Manyetik Sıvı-Katı Hal Değişimi Maddesi) adlı makalede açıklandı.

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