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Para kazandıran uygulamalar

Sohbet robotu ChatGPT’in bazı para kazandırabilen uygulamaları açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:19
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Para kazandırabilen uygulamalar belli oldu

Para kazandıran uygulamalar
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ChatGPT, ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirildi.

Bu sohbet robotunun bazı uygulamaları oldukça para kazandırıyor.

Bu yapay zeka, doğal dil tekniği sunuyor. Bu özellikle en düzgün yanıtlar, çeviriler ve öneriler oluyor. Dolayısıyla bu uygulama sayesinde uzun makaleler, etkili CV’ler, anlaşma metinleri hatta tezler bile yazdırabilir.

İkinci olarak da öneri motorları oluşturulabiliyor. Bu uygulama sayesinde ise içerik önerileri yapabiliyor. Özellikle beraber e-ticaret sitelerinde öneriler farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Üçüncü olarak da dil çevirisi verilebilir. Bu da oldukça para kazandıran bir uygulama. Bu uygulamanın en büyük özelliklerinden biri doğal dil akışıyla çok dilli çeviri yapabilmesidir. Bu uygulama sayesinde kusursuz iletişim kuruluyor.

Dördüncü olarak ise, sosyal medya yönetimidir. Yani birden çok mesaja otomatik mesaj gönderilebiliyor.

Beşincisi ise Pazar tahminleridir. Uygulama herhangi bir ürününüzün hangi pazarlarda daha etkili alıcı bulabileceği hakkında da veri analizi yapabiliyor. Bu da şirketler için çok önemli özelliklerden biridir.

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